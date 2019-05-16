Матч с "Зенитом" станет для Калачева последним в составе "Ростова"

Друзья, матч с «Зенитом» станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба.



Ждем всех на «Ростов Арене» 19 мая.



Проводим Легенду №2 вместе!



Билеты:https://t.co/02xQjZz7EY pic.twitter.com/7LACd9LiGh — Football Club Rostov (@rostovfc) May 16, 2019

"Ростов" сообщил, что матч 29-го тура чемпионата России против "Зенита" станет для хавбека Тимофея Калачева прощальным в составе этого клуба."Друзья, матч с "Зенитом" станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба. Ждем всех на "Ростов Арене" 19 мая. Проводим Легенду №2 вместе!" - говорится в сообщении.