Россия РПЛ 2018/19
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Матч с "Зенитом" станет для Калачева последним в составе "Ростова"
"Ростов" сообщил, что матч 29-го тура чемпионата России против "Зенита" станет для хавбека Тимофея Калачева прощальным в составе этого клуба.
"Друзья, матч с "Зенитом" станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба. Ждем всех на "Ростов Арене" 19 мая. Проводим Легенду №2 вместе!" - говорится в сообщении.
"Друзья, матч с "Зенитом" станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба. Ждем всех на "Ростов Арене" 19 мая. Проводим Легенду №2 вместе!" - говорится в сообщении.
Друзья, матч с «Зенитом» станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба.— Football Club Rostov (@rostovfc) May 16, 2019
Ждем всех на «Ростов Арене» 19 мая.
Проводим Легенду №2 вместе!
Билеты:https://t.co/02xQjZz7EY pic.twitter.com/7LACd9LiGh
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