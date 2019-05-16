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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Федерация футбола Кабардино-Балкарии: кто позволил Ильину оскорблять Мирзова?

Президент Федерации футбола Кабардино-Балкарской республики и директор клуба "Спартак-Нальчик" Аслан Машуков прокомментировал инцидент, произошедший между Резиуаном Мирзовым и Владимиром Ильиным во втором полуфинальном матче Кубка России между тульским "Арсеналом" и екатеринбургским "Уралом".

"Резиуан Мирзов — воспитанник футбола Кабардино-Балкарии. Это очень порядочный, воспитанный человек. Я знаю его с самого детства, у нас был один первый тренер. Мирзов — пример для многих молодых футболистов. Я видел их стычку с Ильиным в телетрансляции, и Резиуан просто так не повёл бы себя так.

Мы живём в многонациональной и многоконфессиональной стране, но все являются россиянами. Кто позволил Ильину оскорблять Мирзова по национальному признаку? За такие высказывания в Европе жестоко наказывают. Призываю комитет по этике принять строгие меры. Мы одна большая страна, и футбол должен объединять, а не наоборот.

Как директор профессионального клуба, я и своих ребят призываю к корректному поведению. А это вообще уровень Премьер-Лиги, полуфинал Кубка России, поэтому такие оскорбления тем более недопустимы", - сказал Машукова "Чемпионат".
Теги: Ильин Мирзов
Сегодня, 23:18
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#1  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 23:29)
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online
Болеет за:
«Ростов»
А у кого спрашивать надо было ? wink
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
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