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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Президент "Арсенала": Ильин нанес вред всему российскому футболу

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал инцидент, случившийся в ответном матче полуфинала Кубка России, в котором Тула играла против "Урала".

Ранее сообщалось, что игрок екатеринбуржцев Владимир Ильин назвал Резиуана Мирзова "чуркой".

– Считаем недопустимым любые проявления агрессии на межнациональной почве. В нашей команде собраны футболисты разных национальностей, но это не мешает нам чувствовать себя одной большой семьей, способной добиваться высоких спортивных результатов. Выходка Владимира оскорбила всех тульских болельщиков и клуб "Арсенал". Недостойное поведение Ильина наносит вред репутации не только его клуба, но и всему российскому футболу. Несмотря на то, что игрок "Урала" принес извинения, сославшись на эмоции, считаем, что футбол должен оставаться футболом и в нем нет места расизму. Мы не будем терпеть оскорблений в адрес наших игроков. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин разделяет нашу позицию и не допустит хамского поведения в отношении нашей команды, - заявил Аджоев.

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Теги: Арсенал Тула Аджоев Ильин Мирзов
Сегодня, 17:47
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