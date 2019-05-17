Президент "Арсенала": Ильин нанес вред всему российскому футболу

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал инцидент, случившийся в ответном матче полуфинала Кубка России, в котором Тула играла против "Урала".Ранее сообщалось, что игрок екатеринбуржцев Владимир Ильин назвал Резиуана Мирзова "чуркой".– Считаем недопустимым любые проявления агрессии на межнациональной почве. В нашей команде собраны футболисты разных национальностей, но это не мешает нам чувствовать себя одной большой семьей, способной добиваться высоких спортивных результатов. Выходка Владимира оскорбила всех тульских болельщиков и клуб "Арсенал". Недостойное поведение Ильина наносит вред репутации не только его клуба, но и всему российскому футболу. Несмотря на то, что игрок "Урала" принес извинения, сославшись на эмоции, считаем, что футбол должен оставаться футболом и в нем нет места расизму. Мы не будем терпеть оскорблений в адрес наших игроков. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин разделяет нашу позицию и не допустит хамского поведения в отношении нашей команды, - заявил Аджоев.