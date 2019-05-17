Россия РПЛ 2018/19
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Павел Комолов: в России был матч, когда предлагали проиграть с определённым счётом
Полузащитник "Енисея" Павел Комолов рассказал о странных матчах, которые случались на протяжении его карьеры.
"Когда был в "Жальгирисе", ходили слухи, что некоторые игроки сдавали матч. В Греции был совсем немного. Не думаю, что там что-то такое было. В Польше такого, чтобы кто-то что-то сказал, тоже не было. Это же, на самом деле, тяжело заметить даже.
Всё равно если что-то было, то начинает всплывать – кто-то кому-нибудь скажет, слухи начинают ползти. Как было в Литве, когда про двоих-троих футболистов конкретно говорили, что они сдавали. И руководство было в курсе, был серьёзный конфликт. Больше такого не припоминаю. В России был матч, когда предлагали. Но мы всей командой отказались. Предлагали проиграть с определённым счётом. На кону была неплохая сумма. Сколько? Честно – не помню. Но нормально.
К перерыву проигрываем с тем счётом, с которым предлагали проиграть. В раздевалке напряжённо. Капитан команды забегает в раздевалку и орёт: "Вы что, взяли деньги?" Естественно, после таких слов все вышли злые на второй тайм, забили. Счёт в итоге оказался не тот, который был нужен предлагавшим деньги", - цитирует Комолова ФАН.
"Когда был в "Жальгирисе", ходили слухи, что некоторые игроки сдавали матч. В Греции был совсем немного. Не думаю, что там что-то такое было. В Польше такого, чтобы кто-то что-то сказал, тоже не было. Это же, на самом деле, тяжело заметить даже.
Всё равно если что-то было, то начинает всплывать – кто-то кому-нибудь скажет, слухи начинают ползти. Как было в Литве, когда про двоих-троих футболистов конкретно говорили, что они сдавали. И руководство было в курсе, был серьёзный конфликт. Больше такого не припоминаю. В России был матч, когда предлагали. Но мы всей командой отказались. Предлагали проиграть с определённым счётом. На кону была неплохая сумма. Сколько? Честно – не помню. Но нормально.
К перерыву проигрываем с тем счётом, с которым предлагали проиграть. В раздевалке напряжённо. Капитан команды забегает в раздевалку и орёт: "Вы что, взяли деньги?" Естественно, после таких слов все вышли злые на второй тайм, забили. Счёт в итоге оказался не тот, который был нужен предлагавшим деньги", - цитирует Комолова ФАН.
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