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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Павел Комолов: в России был матч, когда предлагали проиграть с определённым счётом

Полузащитник "Енисея" Павел Комолов рассказал о странных матчах, которые случались на протяжении его карьеры.

"Когда был в "Жальгирисе", ходили слухи, что некоторые игроки сдавали матч. В Греции был совсем немного. Не думаю, что там что-то такое было. В Польше такого, чтобы кто-то что-то сказал, тоже не было. Это же, на самом деле, тяжело заметить даже.

Всё равно если что-то было, то начинает всплывать – кто-то кому-нибудь скажет, слухи начинают ползти. Как было в Литве, когда про двоих-троих футболистов конкретно говорили, что они сдавали. И руководство было в курсе, был серьёзный конфликт. Больше такого не припоминаю. В России был матч, когда предлагали. Но мы всей командой отказались. Предлагали проиграть с определённым счётом. На кону была неплохая сумма. Сколько? Честно – не помню. Но нормально.

К перерыву проигрываем с тем счётом, с которым предлагали проиграть. В раздевалке напряжённо. Капитан команды забегает в раздевалку и орёт: "Вы что, взяли деньги?" Естественно, после таких слов все вышли злые на второй тайм, забили. Счёт в итоге оказался не тот, который был нужен предлагавшим деньги", - цитирует Комолова ФАН.
Теги: Комолов Енисей
Сегодня, 21:43
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