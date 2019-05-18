«Спартак» с трудом унёс ноги из Самары, «Крыльям Советов», похоже, не избежать стыков
«Спартак» одержал важнейшую победу в Самаре и сохранил шансы на путёвку в Лигу чемпионов. Теперь москвичам остаётся лишь надеяться на осечки «Краснодара», который пока что находится в зоне досягаемости. «Спартак» вновь был неубедителен и вполне мог упустить победу над одним из аутсайдеров, но нужного результата добился. Rusfootball.info — об успехе «красно-белых».
Для обеих команд очная встреча превращалась в одну из ключевых в сезоне. «Спартак» в случае поражения терял шансы на финиш в топ-3, а также заметно осложнял задачу по попаданию в еврокубки. Для «Крыльев Советов» на кону стояла борьба за места в середине таблицы, позволяющие избежать стыковых матчей. Но, потерпев поражение, самарцы фактически обрекли себя на участие в стыковых поединках. Теперь «Динамо» в оставшихся матчах нужно набрать лишь один балл. А в 29-м туре москвичи играют с безнадёжным «Енисеем».
В Самару «Спартак» приехал сразу без нескольких игроков основы. Денис Глушаков после громкого сканадала с аудиозаписью якобы получил повреждение на тренировке. Не успел восстановиться от травмы голкипер Александр Селихов и хавбек Софьян Ханни. В итоге Олег Кононов задействовал в центре поля мобильного Романа Зобнина и мощного Аяза Гулиева.
Потери «Крыльев Советов» были ещё более значимыми. Александр Самедов и Жано явно могли бы добавить самарцам агрессии впереди. Хозяева стремились действовать активно и агрессивно. Более того, «Спартак» даже сыграл скорее вторым номером, но план Миодрага Божовича на игру не сработал. «Спартак» располагался довольно глубоко, «Крылья» периодически играли фактически в трёх нападающих – Шейдаева, Зиньковского и Ткачука.
Ключевым стал начальный отрезок матча. Самарцы вышли совсем несобранными, позволив гостям провести несколько опасных атак. Отличные шансы упустили Мельгарехо и Луис Адриано. А затем москвичам уже помог Рабиу, который привёз совсем необязательный пенальти. В итоге до конца первого тайма футболисты «Крыльев Советов» так и не пришли в себя.
Потеря концентрации в начале второго тайма фактически добила «Крылья Советов». «Спартак» провёл первоклассную комбинацию, Айртон здорово обыграл на фланге своего оппонента, а далее уже Мельгарехо продемонстрировал удивительную прыгучесть и буквально вколотил головой мяч в ворота. Привет передать в этой атаке можно было Виталию Денисову, который провалил игру, превратив свой фланг в проходной двор. Удивительно, что Божович держал его на поле до последней десятиминутки.
Кононов не видит панику
«Спартак» был близок к тому, чтобы провести едва ли не образцовый матч. Да, ни о каком "бесковском" футболе речи и не шло, несмотря на все какие-то мифические сравнения Олега Кононова с метром, но ведь москвичи здорово контролировали игру и побеждали на классе. Всё впечатление перечеркнула концовка, в очередной раз выявившая многие проблемы в игре «Спартака».
«Красно-белые» не умеют держать удар. В концовке «Крылья Советов» вполне могли уйти от поражения, замучив соперника с помощью стандартов. Фактически, «красно-белые» сознательно или нет отказались от контригры. После 52-й минуты «Спартак» нанёс лишь один (!!) удар по воротам. Кроме того, москвичи всего два раза в этот отрезок получали мяч в чужой штрафной.
Сложно сказать, является ли «автобус» одним из планов действий Кононова, но обычно, когда «Спартак» переходит на такую модель, случается беда. Всё шло к подобной концовке и в этот раз. После матча Кононову даже пришлось объясняться и уверять, что никакой паники на последних минутах у гостей не было (ага, поверили). ««Паники нет. Концовка нервная, потому что соперник достаточно агрессивно играл. Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить. То, что ребята играли самоотверженно, все видели, они не дали сопернику забить», - сказал Кононов.
Согласиться с Кононовым сложно. Особенно если вновь пересмотреть эпизод на последних минутах матча, когда Гулиев едва не сфолил в штрафной во время стандарта, а мяч после серии рикошетов отскочил к Максименко. Убив немалое количество нервных клеток своим болельщикам, «Спартак» удержал победу. А если быть точным, то «Крылья Советов» не взяли ничью, на которую были все шансы даже после проваленного первого тайма.
Кому — Европа, кому — стыки
«Спартак» с помощью этой победы сделал главное — сохранил шансы на путёвку в еврокубки. Теперь москвичам в последнем туре нужно обыграть «Оренбург», после чего никто их уже не сможет потеснить в первой пятёрке. Но если говорить о перспективах финиша в лигочемпионской зоне, то здесь всё будет зависеть от «Краснодара». Победа южан над «Арсеналом» совершенно точно оставляет «Спартак» без путёвки в Лигу чемпионов, но зато фактически отсекает туляков от борьбы за еврокубковую зону.
Для «Крыльев Советов» стыковые матчи уже становятся неизбежностью. Самарцы заканчивают чемпионат гостевым матчем с ЦСКА, но даже победа над «армейцами», видимо, не спасёт их от дополнительного испытания. «Динамо» в матчах с «Енисеем» и «Арсеналом» хватит одного очка, чтобы решить поставленную задачу по сохранению прописки в РПЛ.
Фото - "Твиттер" "Спартака", "Фратрия"
Чемпионат России
29 тур
"Крылья Советов" – "Спартак" 1:2
Гол: Бурлак, 83 - Зе Луиш, 18 (пен.), Мельгарехо, 50
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов (Полуяхтов, 84), Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев (Антон 61), Шейдаев.
"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий, 85), Фернанду (Умяров, 90+1), Зе Луиш, Адриану (Ташаев, 73).
Предупреждения: Денисов, 39, Адриано, 40, Рыжиков, 43, Мельгарехо, 45, Гапонов, 47, Зобнин, 48, Фернанду, 88, Гулиев, 90+6
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Для обеих команд очная встреча превращалась в одну из ключевых в сезоне. «Спартак» в случае поражения терял шансы на финиш в топ-3, а также заметно осложнял задачу по попаданию в еврокубки. Для «Крыльев Советов» на кону стояла борьба за места в середине таблицы, позволяющие избежать стыковых матчей. Но, потерпев поражение, самарцы фактически обрекли себя на участие в стыковых поединках. Теперь «Динамо» в оставшихся матчах нужно набрать лишь один балл. А в 29-м туре москвичи играют с безнадёжным «Енисеем».
В Самару «Спартак» приехал сразу без нескольких игроков основы. Денис Глушаков после громкого сканадала с аудиозаписью якобы получил повреждение на тренировке. Не успел восстановиться от травмы голкипер Александр Селихов и хавбек Софьян Ханни. В итоге Олег Кононов задействовал в центре поля мобильного Романа Зобнина и мощного Аяза Гулиева.
Программка к матчу КС - Спартак.? Паша Яковлев - король!??? pic.twitter.com/jyMnL6YEIZ— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) May 18, 2019
Потери «Крыльев Советов» были ещё более значимыми. Александр Самедов и Жано явно могли бы добавить самарцам агрессии впереди. Хозяева стремились действовать активно и агрессивно. Более того, «Спартак» даже сыграл скорее вторым номером, но план Миодрага Божовича на игру не сработал. «Спартак» располагался довольно глубоко, «Крылья» периодически играли фактически в трёх нападающих – Шейдаева, Зиньковского и Ткачука.
Усреднённые позиции игроков "Спартака" - красные и "Крыльев Советов" - синие
Ключевым стал начальный отрезок матча. Самарцы вышли совсем несобранными, позволив гостям провести несколько опасных атак. Отличные шансы упустили Мельгарехо и Луис Адриано. А затем москвичам уже помог Рабиу, который привёз совсем необязательный пенальти. В итоге до конца первого тайма футболисты «Крыльев Советов» так и не пришли в себя.
Потеря концентрации в начале второго тайма фактически добила «Крылья Советов». «Спартак» провёл первоклассную комбинацию, Айртон здорово обыграл на фланге своего оппонента, а далее уже Мельгарехо продемонстрировал удивительную прыгучесть и буквально вколотил головой мяч в ворота. Привет передать в этой атаке можно было Виталию Денисову, который провалил игру, превратив свой фланг в проходной двор. Удивительно, что Божович держал его на поле до последней десятиминутки.
Кононов не видит панику
«Спартак» был близок к тому, чтобы провести едва ли не образцовый матч. Да, ни о каком "бесковском" футболе речи и не шло, несмотря на все какие-то мифические сравнения Олега Кононова с метром, но ведь москвичи здорово контролировали игру и побеждали на классе. Всё впечатление перечеркнула концовка, в очередной раз выявившая многие проблемы в игре «Спартака».
«Красно-белые» не умеют держать удар. В концовке «Крылья Советов» вполне могли уйти от поражения, замучив соперника с помощью стандартов. Фактически, «красно-белые» сознательно или нет отказались от контригры. После 52-й минуты «Спартак» нанёс лишь один (!!) удар по воротам. Кроме того, москвичи всего два раза в этот отрезок получали мяч в чужой штрафной.
Сложно сказать, является ли «автобус» одним из планов действий Кононова, но обычно, когда «Спартак» переходит на такую модель, случается беда. Всё шло к подобной концовке и в этот раз. После матча Кононову даже пришлось объясняться и уверять, что никакой паники на последних минутах у гостей не было (ага, поверили). ««Паники нет. Концовка нервная, потому что соперник достаточно агрессивно играл. Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить. То, что ребята играли самоотверженно, все видели, они не дали сопернику забить», - сказал Кононов.
Согласиться с Кононовым сложно. Особенно если вновь пересмотреть эпизод на последних минутах матча, когда Гулиев едва не сфолил в штрафной во время стандарта, а мяч после серии рикошетов отскочил к Максименко. Убив немалое количество нервных клеток своим болельщикам, «Спартак» удержал победу. А если быть точным, то «Крылья Советов» не взяли ничью, на которую были все шансы даже после проваленного первого тайма.
Кому — Европа, кому — стыки
«Спартак» с помощью этой победы сделал главное — сохранил шансы на путёвку в еврокубки. Теперь москвичам в последнем туре нужно обыграть «Оренбург», после чего никто их уже не сможет потеснить в первой пятёрке. Но если говорить о перспективах финиша в лигочемпионской зоне, то здесь всё будет зависеть от «Краснодара». Победа южан над «Арсеналом» совершенно точно оставляет «Спартак» без путёвки в Лигу чемпионов, но зато фактически отсекает туляков от борьбы за еврокубковую зону.
Для «Крыльев Советов» стыковые матчи уже становятся неизбежностью. Самарцы заканчивают чемпионат гостевым матчем с ЦСКА, но даже победа над «армейцами», видимо, не спасёт их от дополнительного испытания. «Динамо» в матчах с «Енисеем» и «Арсеналом» хватит одного очка, чтобы решить поставленную задачу по сохранению прописки в РПЛ.
Фото - "Твиттер" "Спартака", "Фратрия"
Чемпионат России
29 тур
"Крылья Советов" – "Спартак" 1:2
Гол: Бурлак, 83 - Зе Луиш, 18 (пен.), Мельгарехо, 50
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов (Полуяхтов, 84), Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев (Антон 61), Шейдаев.
"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий, 85), Фернанду (Умяров, 90+1), Зе Луиш, Адриану (Ташаев, 73).
Предупреждения: Денисов, 39, Адриано, 40, Рыжиков, 43, Мельгарехо, 45, Гапонов, 47, Зобнин, 48, Фернанду, 88, Гулиев, 90+6
Антон Мозговой, Rusfootball.info