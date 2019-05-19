Алексей Сутормин сообщил, что на день матча с Сан-Марино у него намечена свадьба

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин, который попал в расширенный список кандидатов в сборную России, прокомментировал информацию о том, что на день, когда национальная команда встретится с Сан-Марино (8 июня), у него назначена свадьба.

Ранее о дате свадьбы 25-летнего Сутормина сообщил комментатор во время трансляции игры 29-го тура чемпионата России "Уфа" – "Оренбург" (0:2).

– Это правда?

– Да.

– Что собираетесь делать?

– Пока без комментариев. Еще окончательный список игроков не назван. Когда он будет известен, тогда будем решать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сутормин Сборная России
Сегодня, 18:21
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