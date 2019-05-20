Пишут, что Левашов и Беляев перейдут в «Спартак». Кононов собирается перетащить весь «Арсенал», а ещё убрать Джикию?
Ведь летом ещё и вернётся Бакаев, который зажигает в этом сезоне в Туле. О новых трансферных слухах, которые идут сразу из нескольких источников
«Спорт-Экспресс» и Sport24 сообщили о том, что «Спартак» хочет приобрести этим летом двух игроков тульского «Арсенала» - вратаря Левашова и защитника Беляева. Кроме того, этим летом в стан московской команды вернётся Бакаев, который был арендован Тулой на сезон. Как сообщалось, Кононов хотел видеть полузащитника у себя ещё зимой, но тогда не удалось договориться – «Арсенал» ценный актив решил приберечь до конца сезона.
И не зря – весной Бакаев внёс свою лепту в мощную серию «пушкарей». Полузащитник забил три мяча и сделал одну голевую.
Как сообщают источники, Кононов был доволен работой с этими футболистами в Туле, поэтому хочет работать с ними и в Москве.
Вратарский вопрос
Левашов – легенда «Арсенала». Он выступал за «пушкарей» ещё на любительском уровне. Его очень любят болельщики, но дела у него в этом сезоне шли не очень хорошо. Он сыграл поровну со своим сменщиком Артуром Нигматулинным и даже пропустил больше него. Но виновата в том, что он столько играл, по большому счёту, травма - Левашов вылетал на полтора месяца из-за повреждения пальца.
В договоре у Левашова прописана сумма выкупа – всего один миллион евро (хотя эту информацию агент футболиста не подтвердил). Для «Спартака» это смешные деньги, но возникает вопрос, нужен ли такой игрок «красно-белым» вообще?
В случае его подписания Максименко уедет в аренду. Ребров, видимо, главным тренером как футболист уже не рассматривается, максимум - дядька в раздевалке. Остаётся Селихов, но и он конкурент более чем достойный. Пока что Александр выглядит куда более предпочтительным вариантом. А Максименко вполне бы справился с ролью сменщика.
Но насчёт этого, как пишет «Спорт-Экспресс», ещё не высказались члены совета директоров.
До этого Левашова сватали в «Зенит». Но, во-первых, туда же отправляли и Дюпина, а во-вторых, питерцам это усиление, как кажется, ни к чему. Оба точно не конкуренты Луневу, а на подмене сидит вполне себе подходящий Кержаков.
И, остаётся вопрос, нужно ли это самому Левашову? В Туле его будут любить ещё долго, а вот в «Спартаке» съедят за первый промах.
Джикия больше не нужен?
Эта дикая информация пришла к нам от журналиста Максима Алланазарова. Он написал в своём телеграм-канале:
- Говорят, что ОГК [Олег Георгиевич Кононов] недоволен игрой Джикии, прежде всего тем, что у Георгия нет хорошего первого паса. Беляев, если сделка состоиться, будет играть в паре с Жиго. Видимо, я вообще не разбираюсь в футболе. Слов нет, - сообщил журналист.
В какой-то мере выглядит логично. Бывали случаи, даже когда Каррера делал выбор в пользу Бокетти, потому что у него статистика в плане передач лучше. А уж Кононов, который терпеть не может выносов и прямолинейных игроков, наверняка страдает из-за неумения Георгия начинать атаки.
Но звучит это жутко. Потому что Джикия прекрасен в разрушении, да и вообще успел стать лидером команды и любимцем болельщиков. Его обожают фанаты и даже думать не смеют, что он, например, сливал Карреру осенью вместе с Комбаровым и Ребровым (хотя на их счёт так же нет никаких доказательств).
Если тактичный Кононов пойдёт на такое решение, и «Спартак» начнёт много пропускать (а в Туле Кононов выгрeбал авоськами), народному гневу не будет предела. И это будет справедливо.
Что сам Беляев? Он прибавил в этом сезоне, даже вызывался в сборную, а весной стал ещё лучше – пропали бесчисленные ошибки центральных защитников, который возникали при Кононове. Беляев отличное решение для любой средней команды РПЛ.
Но для «Спартака» нужны особенные игроки. Справляются с безумным давлением, особенно на такой позиции, единицы.
А что насчёт Бакаева?
Этого парня надо забирать. Бакаев классно выступает этой весной и может дать «Спартаку» то, чему не хватает, - стабильности на фланге. Тем более, говорят, что уедет Мельгарехо. Лучше замены ему – Бакаев молодой, талантливый, трудоспособный и с паспортом – просто не найти.
Если останется Мельгарехо, можно будет распихать их с Бакаевым по краям. Получится хотя бы избежать появления на поле Ташаева или Ломовицкого.
Хотя бы с этой кандидатурой всё предельно ясно.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: twitter.com/sportexpress, Станислав Красильников/ТАСС, официальный сайт тульского "Арсенала"
«Спорт-Экспресс» и Sport24 сообщили о том, что «Спартак» хочет приобрести этим летом двух игроков тульского «Арсенала» - вратаря Левашова и защитника Беляева. Кроме того, этим летом в стан московской команды вернётся Бакаев, который был арендован Тулой на сезон. Как сообщалось, Кононов хотел видеть полузащитника у себя ещё зимой, но тогда не удалось договориться – «Арсенал» ценный актив решил приберечь до конца сезона.
И не зря – весной Бакаев внёс свою лепту в мощную серию «пушкарей». Полузащитник забил три мяча и сделал одну голевую.
Как сообщают источники, Кононов был доволен работой с этими футболистами в Туле, поэтому хочет работать с ними и в Москве.
Вратарский вопрос
Левашов – легенда «Арсенала». Он выступал за «пушкарей» ещё на любительском уровне. Его очень любят болельщики, но дела у него в этом сезоне шли не очень хорошо. Он сыграл поровну со своим сменщиком Артуром Нигматулинным и даже пропустил больше него. Но виновата в том, что он столько играл, по большому счёту, травма - Левашов вылетал на полтора месяца из-за повреждения пальца.
В договоре у Левашова прописана сумма выкупа – всего один миллион евро (хотя эту информацию агент футболиста не подтвердил). Для «Спартака» это смешные деньги, но возникает вопрос, нужен ли такой игрок «красно-белым» вообще?
В случае его подписания Максименко уедет в аренду. Ребров, видимо, главным тренером как футболист уже не рассматривается, максимум - дядька в раздевалке. Остаётся Селихов, но и он конкурент более чем достойный. Пока что Александр выглядит куда более предпочтительным вариантом. А Максименко вполне бы справился с ролью сменщика.
Но насчёт этого, как пишет «Спорт-Экспресс», ещё не высказались члены совета директоров.
До этого Левашова сватали в «Зенит». Но, во-первых, туда же отправляли и Дюпина, а во-вторых, питерцам это усиление, как кажется, ни к чему. Оба точно не конкуренты Луневу, а на подмене сидит вполне себе подходящий Кержаков.
И, остаётся вопрос, нужно ли это самому Левашову? В Туле его будут любить ещё долго, а вот в «Спартаке» съедят за первый промах.
Джикия больше не нужен?
Эта дикая информация пришла к нам от журналиста Максима Алланазарова. Он написал в своём телеграм-канале:
- Говорят, что ОГК [Олег Георгиевич Кононов] недоволен игрой Джикии, прежде всего тем, что у Георгия нет хорошего первого паса. Беляев, если сделка состоиться, будет играть в паре с Жиго. Видимо, я вообще не разбираюсь в футболе. Слов нет, - сообщил журналист.
В какой-то мере выглядит логично. Бывали случаи, даже когда Каррера делал выбор в пользу Бокетти, потому что у него статистика в плане передач лучше. А уж Кононов, который терпеть не может выносов и прямолинейных игроков, наверняка страдает из-за неумения Георгия начинать атаки.
Но звучит это жутко. Потому что Джикия прекрасен в разрушении, да и вообще успел стать лидером команды и любимцем болельщиков. Его обожают фанаты и даже думать не смеют, что он, например, сливал Карреру осенью вместе с Комбаровым и Ребровым (хотя на их счёт так же нет никаких доказательств).
Если тактичный Кононов пойдёт на такое решение, и «Спартак» начнёт много пропускать (а в Туле Кононов выгрeбал авоськами), народному гневу не будет предела. И это будет справедливо.
Что сам Беляев? Он прибавил в этом сезоне, даже вызывался в сборную, а весной стал ещё лучше – пропали бесчисленные ошибки центральных защитников, который возникали при Кононове. Беляев отличное решение для любой средней команды РПЛ.
Но для «Спартака» нужны особенные игроки. Справляются с безумным давлением, особенно на такой позиции, единицы.
А что насчёт Бакаева?
Этого парня надо забирать. Бакаев классно выступает этой весной и может дать «Спартаку» то, чему не хватает, - стабильности на фланге. Тем более, говорят, что уедет Мельгарехо. Лучше замены ему – Бакаев молодой, талантливый, трудоспособный и с паспортом – просто не найти.
Если останется Мельгарехо, можно будет распихать их с Бакаевым по краям. Получится хотя бы избежать появления на поле Ташаева или Ломовицкого.
Хотя бы с этой кандидатурой всё предельно ясно.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: twitter.com/sportexpress, Станислав Красильников/ТАСС, официальный сайт тульского "Арсенала"