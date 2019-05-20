"Рубин" и "Анжи" сыграли вничью

В матче 29-го тура чемпионата России "Рубин" и "Анжи" поделили очки.

Чемпионат России

29 тур

"Рубин" – "Анжи" 0:0

"Рубин": Бабурин, Устинов, Байрамян (Сагитов, 62), Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Полоз (Акбашев, 69).

"Анжи": Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков (Эльмурзаев, 87), Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов (Понсе, 68).

Предупреждения: Калошин, 84.
Теги: Рубин Анжи
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