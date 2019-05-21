Сергей Силкин: в финале Кубка России дело может дойти до серии пенальти

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал об ожиданиях по поводу финального матча Кубка России «Локомотив» - «Урал», а также поделился мыслями о борьбе за второе место в турнирной таблице РПЛ.

- Равное количество очков у «Краснодара» и «Локомотива», неясность с тем, кому достанется второе место за тур до окончания чемпионата, говорят о том, что у нас, как и в Англии, до последнего тура идет борьба. Так и должно быть, - сказал Силкин. - Да, «Зенит», конечно, досрочно стал чемпионом, но в борьбе за другие призовые места остается интрига.- Конечно, у «Локомотива» на этой неделе еще игра в финале Кубка России: она отнимет у красно-зеленых немало эмоций. Но все понимают, что на кону стоит прямой выход в Лигу чемпионов - это и высокого уровня турнир, и это интересно болельщикам, и это крупное финансовое вливание. Понятно, что через отбор пробиться туда сложно - так что нужно сделать все, чтобы занять второе и пройти туда напрямую. Поэтому, думаю, что «Локомотив» обыграет «Уфу», а «Краснодар» добьется успеха в поединке с «Рубином». В общем, думаю, что этот показатель в личных встречах и решит судьбу второго места.- Кубковые игры всегда стоят особняком. Надо сказать, что «Локомотив» - кубковая команда: они Кубок России выигрывали, по-моему, больше всех. Фавориты встречи опять же красно-зеленые. Потому что они выше в турнирной таблице РПЛ. А так сказать сложно: футбол часто непредсказуем. Быстрый гол может сильно повлиять на игру. В принципе после первого мяча будет все меняться. Кто меньше ошибется, тот и победит. Иногда говорят, что чемпионат выигрывает атака, а кубки оборона. У «Локомотива» стабильнее подбор игроков. У них получше оборона, чем у екатеринбуржцев. Но опять же финал есть финал. Тем более, что победа в Кубке позволит «Уралу» выйти в Лигу Европы. Они будут сильно стараться. Не исключаю, что в этом матче дело дойдет до серии пенальти.