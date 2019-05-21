Василий Уткин - о новом спортивном директоре "Динамо": я бы не доверил Орещуку бахчу стеречь

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о том, что на пост спортивного директора "Динамо" с трехмесячным испытательным сроком назначен Роман Орещук.

"В "Динамо" появился спортивный директор. Чисто динамовское решение. То есть я бы не доверил Роману Орещуку бахчу стеречь, но дело не в этом. В конце концов, я часто слишком высоко оцениваю людей. Загадка в том, что Орещук назначен с испытательным сроком. З месяца. То есть может не оправдать доверие. Вот это, конечно, просто браво.

Во-первых, в эти три месяца "Динамо" потратит свой трансферный бюджет. Весь. Укрепляться-то надо. Во-вторых, как и кто заиграет или нет, усилит или разбазарит — в три месяца не прояснится никак.

Так что же это за решение-то? Что испытывается? И зачем? Может быть, Роман Орещук испытывается на что-то другое? Высокое? Страшусь подумать. Но не исключаю публикации о трансферах "Динамо", например, в "Футляре для виолончели", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Теги: Уткин Динамо Орещук
Сегодня, 06:58
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