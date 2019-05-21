Слуцкий в финале плей-офф, Мхитарян отказался лететь в Баку

В «Динамо» будет новый спортивный директор. А «Краснодар», похоже, готовит вторую сделку за месяц и объявил о том, что Каборе и Перейра покинут команду. Главные новости прошедших суток Фото: pro shots

Стыд и позор УЕФА https://t.co/gfjLAHHSGe — Kazansky Den (@kazanskyden79) May 21, 2019

Я глубоко разочарован ситуацией с Генрихом Мхитаряном. Сдал билеты на самолет, билет на матч сохраню на память о случае скотства пополам с идиотизмом, сдобренными жадностью. — Василий Уткин (@radioutkin) May 21, 2019

??Ряды «Краснодара» пополнит бразилец Кайо.



«Краснодар» и португальский клуб «Санта-Клара» согласовали детали трансфера опорного полузащитника Кайо.



В настоящее время с футболистом подписан долгосрочный личный контракт сроком на 5 лет.



Фото: @GettyImages pic.twitter.com/IsGWPeSATK — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 20, 2019

Наш соотечественник, тренирующий в Голландии, занял в чемпионате пятое место - вполне почётное для уровня «Витесса». Но в Эредвизи ещё нужно победить в плей-офф, если хочешь на следующий сезон выступать в Лиге Европы.Полуфинал команда Слуцкого уже преодолела. Проиграла «Гронингему» на выезде, зато отыгралась при своих болельщиках, причём уверенно - 3:1.Теперь «Витессу» встречаться в финале с «Утрехт», которого Слуцкий обошёл в таблице лишь благодаря дополнительным показателям. Впереди у нашего тренера самый главный матч на чужбине. Он определит итоги сезона.А тренирует «Утрехт» знаете кто? Бывший наставник сборной России Адвокаат. Так что бэкгрануд в матча будет солидным.Финал Лиги Европы состоится в столице Азербайджана. Из-за этого возникло много сложностей - англичане (а в решающей игре встретятся «Челси» и «"Арсенал») жалуются, что нет прямых рейсов, из-за невысокой пропускной способности аэропорта прилетит куда меньше болельщиков, чем могло бы, да и вообще - выделили мало билетов. Идею национального недовольства (а чем бывают довольны британцы? На наш Чемпионат мира они тоже весь мир уговаривали не ехать) поддержал даже наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.Но это ещё не все проблемы. На матч отказывается лететь Мхитарян (если кто не в курсе, Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха). Ему была гарантирована безопасность, об этом говорил генеральный секретарь ассоциации футбольных федераций Азербайджана, но футболист и клуб всё равно решили перестраховаться.На самом деле, нет никакого повода, чтобы не ехать. Если бы Генрих отправлялся в Баку простым туристом, чтобы гулять по ночным улицам и заходить в бары, нежелание было бы понятным. Но к футболистам (даже не армянским на территории Азербайджана) никого из обычных людей и близко не подпускают. Достаточно лишь усилить требования безопасности выше обычной меры, чтобы не осталось совсем никаких вопросов.Конечно, это не упрёк в сторону Мхитаряна. Если он сомневается, имеет полное право не ехать. Но при этом не получится хоть что-нибудь предъявить УЕФА или, например, принимающей стороне – на данный момент они сделали всё максимально корректно. А заскоки Мхитаряна – не их проблемы.Поэтому такие реакцииИ такие тожеВыглядят странно. Как будто весь мир теперь виноват.Это, кстати, не первая история для Мхитаряна. По этой же причине Генрих пропустил матч группового этапа Лиги Европы с азербайджанским «Карабахом», а в 2015 году он, выступая за дортмундскую «Боруссию», не смог принять участие в игре с азербайджанской «Габалой».Сначала «быки» достаточно буднично приобрели полузащитника из португальской «Санта-Клары». Кайо Панталеао был лучшим по перехватам в лиге и теперь будет играть в РПЛ. В июне бразилец присоединится к «Краснодару» и начнет вместе с командой подготовку. Заплатили за него около трех миллионов евро.Теперь сообщают, что «Краснодар» ведет переговоры о трансфере хавбека «Зволле» Намли. В нынешнем сезоне он забил в 33-х играх четыре мяча и отдал семь голевых передач. Его собирались забрать топовые команды Голландии, но игрок может переехать и в Россию.Тем временем клуб объявил, что уходят Каборе и Перейра. Насчёт последнего особенно обидно. Писали, что в какой-то момент он стал сомневаться в своём решении и мог остаться.Но не срослось.Вчера инсайдер Нобель Арустамян опубликовал сообщение:- В новом «Динамо» началось движение. На пост спортивного директора назначен Роман Орещук. Правда, почему-то есть приставка и.о. И, как говорят, испытательный срок три месяца.В любом случае, это уже первый шаг, и, похоже, «Динамо» начинает уже сейчас подготовку к новой жизни, - сообщил журналист и комментатор.Орещук уже работал с «Динамо» с июня по сентябрь 2016 года. Болельщики довольны назначением. Уверены, что Орещук будет лучше Широкова, уволенного несколько недель назад. Правда, официального подтверждения пока ещё не было.Но сам Орещук уже сказал, что это правда. Так начинается новая эпоха «бело-голубых». Ждём летом новых трансферов?