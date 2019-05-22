Джефферсон Фарфан считает, что Смолов справится с процессом адаптации к новому клубу

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан считает, что форвард железнодорожников Федор Смолов – футболист высочайшего уровня.

– В 33 года, да еще с лишним весом, вы вскоре стали одним из лидеров "Локомотива". Что бы посоветовали Федору Смолову, если бы тот спросил: "Джефф, как мне быстро вернуть свою лучшую игру"?

– Моя ситуация, наверное, отличалась от той, в которой оказался Смолов. Перед приездом в "Локомотив" у меня была тяжелая травма. И на то, чтобы восстановиться, ушел целый год. Вы даже не представляете, через что я прошел, чтобы вернуться на свой прежний уровень. Было очень сложно, я не щадил свое тело. Параллельно работал и над ментальностью, ведь после тяжелого повреждения игроку трудно настраивать себя на ежедневные изматывающие нагрузки.

Я впервые занимался под руководством профессионального специалиста, знающего все нюансы восстановления физической формы. Мне ведь уже за 30. А потому нужен был человек, который бы проводил со мной целенаправленную работу. Я столкнулся с вещами, которые до этого никогда в моей жизни не происходили. Но главное знал – у меня катастрофически мало времени!

Что касается Смолова, то думаю, Федор не нуждается в моих советах. Поверьте, это футболист высочайшего уровня. Он это знает, мы это знаем. Может, с ним сейчас происходит то, что происходило со мной и многими другими – процесс адаптации в новом клубе. Думаю, с каждым днем Смолов будет все лучше справляться с этой проблемой. Мы все поддерживаем его.

– Игра какого форварда в чемпионате вам особенно симпатична?

– Мне нравится Азмун из "Зенита". Это очень быстрый нападающий с хорошей игрой на втором этаже. "Зенит" сделал отличную покупку и снял все вопросы о том, кто будет партнером Дзюбы в атаке.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фарфан Смолов Локомотив
Сегодня, 12:37
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