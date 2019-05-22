Джефферсон Фарфан считает, что Смолов справится с процессом адаптации к новому клубу

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан считает, что форвард железнодорожников Федор Смолов – футболист высочайшего уровня.– Моя ситуация, наверное, отличалась от той, в которой оказался Смолов. Перед приездом в "Локомотив" у меня была тяжелая травма. И на то, чтобы восстановиться, ушел целый год. Вы даже не представляете, через что я прошел, чтобы вернуться на свой прежний уровень. Было очень сложно, я не щадил свое тело. Параллельно работал и над ментальностью, ведь после тяжелого повреждения игроку трудно настраивать себя на ежедневные изматывающие нагрузки.Я впервые занимался под руководством профессионального специалиста, знающего все нюансы восстановления физической формы. Мне ведь уже за 30. А потому нужен был человек, который бы проводил со мной целенаправленную работу. Я столкнулся с вещами, которые до этого никогда в моей жизни не происходили. Но главное знал – у меня катастрофически мало времени!Что касается Смолова, то думаю, Федор не нуждается в моих советах. Поверьте, это футболист высочайшего уровня. Он это знает, мы это знаем. Может, с ним сейчас происходит то, что происходило со мной и многими другими – процесс адаптации в новом клубе. Думаю, с каждым днем Смолов будет все лучше справляться с этой проблемой. Мы все поддерживаем его.– Мне нравится Азмун из "Зенита". Это очень быстрый нападающий с хорошей игрой на втором этаже. "Зенит" сделал отличную покупку и снял все вопросы о том, кто будет партнером Дзюбы в атаке.