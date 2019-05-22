Московский клуб в 20-й раз выиграл Кубок России

В среду, 22 мая, в 27-й раз в истории прошел финал Кубка России. Игра состоялась в Самаре и завершилась победой московского "Локомотива" над екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:0.

Московские клубы выигрывают Кубок России намного чаще остальных. Этот трофей — уже 20-й для столичных команд. "Локомотив" выигрывал Кубок России 8 раз, ЦСКА — 7, "Спартак" — 3, "Динамо" и "Торпедо" — по 1 разу.

Количество выигранных Кубков России по географическому принципу: Москва — 20 ("Локомотив" — 8, ЦСКА — 7, "Спартак" — 3, "Динамо" и "Торпедо" — по 1); Санкт-Петербург — 3 ("Зенит"); Казань — 1 ("Рубин"); Ростов-на-Дону — 1 ("Ростов"); Грозный — 1 ("Терек"); Ленинградская область — 1 ("Тосно").

Sport24.ru
Теги: Локомотив
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