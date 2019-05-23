Спортдиректор тульского "Арсенала": в ближайшее время сможем о чём-то объявить
Спортивный директор тульского "Арсенала" Андрей Рудаков рассказал о продлении контрактов с футболистами команды.
"Работа по продлению контрактов с игроками ведётся. На данный момент что-то говорить рано, но, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем о чём-то объявить", - цитирует Рудакова "Чемпионат".
"Работа по продлению контрактов с игроками ведётся. На данный момент что-то говорить рано, но, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем о чём-то объявить", - цитирует Рудакова "Чемпионат".