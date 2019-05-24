Мануэл Фернандеш: уход Смородской - лучшее, что случилось с "Локомотивом"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш считает, что не стоит серьезно оценивать заявления бывшего президента московской команды Ольги Смородской.Ранее Смородская обрадовалась в связи с тем, что Фернандеш с большой долей вероятности покинет "Локомотив".- Смородская продолжает давать интервью? Удивительно.– Есть вещи, которые говорят сами за себя. Смородская ушла из клуба три года назад, с тех пор мы выиграли два Кубка России и стали чемпионами. А то, что она называет меня ленивым, это просто неуместный комментарий. Не знал, что она еще как-то связана с футболом. Лучшее, что случилось с "Локо" – это ее уход с поста президента. И это не мое мнение, это факт. Три года – три титула. Мы выиграли чемпионат впервые за 14 лет. Так что грош цена всему, что она говорит.