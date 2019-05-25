Магомед Адиев: у "Анжи" остается мотивация. Как минимум мы не хотим занять последнее место
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поделился ожиданиями от заключительного матча сезона против «Урала».
– За последними двумя играми из-за дисквалификации вам пришлось наблюдать с трибуны. Главный тренер готовит команду к конкретной игре, но в самый ответственный момент вынужден отстраниться. Трудно ли справиться с такой ситуацией?
– Да, это довольно трудное чувство. Ты не находишься рядом с командой и не можешь внести коррективы во время игры. Это тяжелая ноша – быть абстрагированным от команды.
– Фактически "Анжи" уже распрощался с премьер-лигой. В этой ситуации нужны ли игрокам какие-то особенные слова перед матчем?
– Слова и действия всегда нужны. Даже, когда мы официально покинули премьер-лигу, у нас остается мотивация. Как минимум мы не хотим занять последнее место. Об этом мы говорили и перед "Рубином". С другой стороны, мы хотим набрать очки и перед родной публикой, чтобы завершить сезон с высоко поднятой головой. Как в плане игры, так и в плане результата. Поэтому слова для ребят я подберу. Надеюсь, эти слова дойдут до них и будут правильно приняты, подойдем к игре с правильным настроем.
– После вашего заявления об уходе вас поддержал тренер "Рубина" Курбан Бердыев. Удалось ли поговорить с ним в Казани после матча?
– Да, конечно. Курбан Бекиевич оказал мне большую честь, встретившись со мной, а до этого и переговорив со мной по телефону. Разговор не был долгим, но встреча была для меня полезна. Бердыев нашел для меня слова и пожелания, которые меня окрылили, а также утвердили в мысли, что выбранное нами направление – правильное. В противном случае такой большой тренер не высказывал бы в адрес нашей команды слов поддержки. Мне было очень приятно.
– Есть ли какие-то кадровые проблемы, все ли здоровы?
– Все опытные ребята нас уже покинули и сейчас в основном осталась молодежь. Поэтому как таковых кадровых проблем у нас нет. Все находятся в строю за исключением травмированного Кулика. Конечно, его опыт нам помог бы и в Казани, и с "Уралом". Так что сыграем молодежью, - цитирует Адиева официальный сайт "Анжи".
– За последними двумя играми из-за дисквалификации вам пришлось наблюдать с трибуны. Главный тренер готовит команду к конкретной игре, но в самый ответственный момент вынужден отстраниться. Трудно ли справиться с такой ситуацией?
– Да, это довольно трудное чувство. Ты не находишься рядом с командой и не можешь внести коррективы во время игры. Это тяжелая ноша – быть абстрагированным от команды.
– Фактически "Анжи" уже распрощался с премьер-лигой. В этой ситуации нужны ли игрокам какие-то особенные слова перед матчем?
– Слова и действия всегда нужны. Даже, когда мы официально покинули премьер-лигу, у нас остается мотивация. Как минимум мы не хотим занять последнее место. Об этом мы говорили и перед "Рубином". С другой стороны, мы хотим набрать очки и перед родной публикой, чтобы завершить сезон с высоко поднятой головой. Как в плане игры, так и в плане результата. Поэтому слова для ребят я подберу. Надеюсь, эти слова дойдут до них и будут правильно приняты, подойдем к игре с правильным настроем.
– После вашего заявления об уходе вас поддержал тренер "Рубина" Курбан Бердыев. Удалось ли поговорить с ним в Казани после матча?
– Да, конечно. Курбан Бекиевич оказал мне большую честь, встретившись со мной, а до этого и переговорив со мной по телефону. Разговор не был долгим, но встреча была для меня полезна. Бердыев нашел для меня слова и пожелания, которые меня окрылили, а также утвердили в мысли, что выбранное нами направление – правильное. В противном случае такой большой тренер не высказывал бы в адрес нашей команды слов поддержки. Мне было очень приятно.
– Есть ли какие-то кадровые проблемы, все ли здоровы?
– Все опытные ребята нас уже покинули и сейчас в основном осталась молодежь. Поэтому как таковых кадровых проблем у нас нет. Все находятся в строю за исключением травмированного Кулика. Конечно, его опыт нам помог бы и в Казани, и с "Уралом". Так что сыграем молодежью, - цитирует Адиева официальный сайт "Анжи".