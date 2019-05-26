Кирилл Панченко: благодарен судьбе, что именно мне удалось забить два гола
Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко прокомментировал результативную ничью с тульским "Арсеналом" (3:3).
- Что ощущали, когда выходили играть на новом стадионе, на котором было 25 тысяч болельщиков?
- Приходилось играть и при 30-ти тысяч болельщиков. Но когда выходишь играть при 25-ти тысяч и все они твои болельщики - это вдохновляет. Наши болельщики большие молодцы. Получился праздник! Обидно, конечно, пропустить в концовке.
- Счет 3:3, а вы оформили дубль. Что скажете?
- Я благодарен судьбе, что именно мне удалось забить два гола. Свои результаты это, конечно, хорошо, но есть и командные.
Rusfootball.info
- Что ощущали, когда выходили играть на новом стадионе, на котором было 25 тысяч болельщиков?
- Приходилось играть и при 30-ти тысяч болельщиков. Но когда выходишь играть при 25-ти тысяч и все они твои болельщики - это вдохновляет. Наши болельщики большие молодцы. Получился праздник! Обидно, конечно, пропустить в концовке.
- Счет 3:3, а вы оформили дубль. Что скажете?
- Я благодарен судьбе, что именно мне удалось забить два гола. Свои результаты это, конечно, хорошо, но есть и командные.
Rusfootball.info