Кирилл Панченко: благодарен судьбе, что именно мне удалось забить два гола

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко прокомментировал результативную ничью с тульским "Арсеналом" (3:3).- Приходилось играть и при 30-ти тысяч болельщиков. Но когда выходишь играть при 25-ти тысяч и все они твои болельщики - это вдохновляет. Наши болельщики большие молодцы. Получился праздник! Обидно, конечно, пропустить в концовке.- Я благодарен судьбе, что именно мне удалось забить два гола. Свои результаты это, конечно, хорошо, но есть и командные.