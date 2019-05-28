Федор Чалов: от Бекао мяч отлетал на 5 метров, это был тихий ужас

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своих первых впечатлениях от бразильского защитника "армейцев" Родриго Бекао.

"Поначалу это был тихий ужас. От него мяч отлетал на пять метров. Но он после каждой тренировки оставался и работал. Большой молодец в этом смысле. И вскоре стало понятно, что защитник он хороший. И со скоростью, и головой умеет играть, и обыграть один в один его очень сложно. Очень колючий", - цитирует Чалова "Чемпионат".
Теги: Чалов Бекао ЦСКА
Сегодня, 14:05
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