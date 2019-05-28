Федор Чалов - лучший игрок премьер-лиги в мае по версии болельщиков
Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан болельщиками лучшим игроком премьер-лиги в мае, передает официальный сайт РПЛ. Форвард в этом месяце забил три гола в четырех матчах.
Также на звание лучшего игрока мая претендовали: Артем Дзюба, Себастьян Дриусси (оба - "Зенит"), Иван Обляков (ЦСКА), Антон Миранчук ("Локомотив"), Аблай Мбенг ("Ахмат"), Виктор Классон и Матвей Сафонов (оба - "Краснодар").
Также на звание лучшего игрока мая претендовали: Артем Дзюба, Себастьян Дриусси (оба - "Зенит"), Иван Обляков (ЦСКА), Антон Миранчук ("Локомотив"), Аблай Мбенг ("Ахмат"), Виктор Классон и Матвей Сафонов (оба - "Краснодар").