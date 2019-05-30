Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу.

Известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов. При этом португалец не получит ничего с зарплаты Дзюбы и останется без компенсации, если сделка не состоится. В случае осуществления перехода он получит комиссионные.

Мендеш является одним из самых влиятельных агентов в современном футболе. В частности, он представляет интересы нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Чемпионат"
Теги: Дзюба Зенит Роналду
Сегодня, 15:04
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