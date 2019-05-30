Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду
Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу.
Известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов. При этом португалец не получит ничего с зарплаты Дзюбы и останется без компенсации, если сделка не состоится. В случае осуществления перехода он получит комиссионные.
Мендеш является одним из самых влиятельных агентов в современном футболе. В частности, он представляет интересы нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Чемпионат"
Известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов. При этом португалец не получит ничего с зарплаты Дзюбы и останется без компенсации, если сделка не состоится. В случае осуществления перехода он получит комиссионные.
Мендеш является одним из самых влиятельных агентов в современном футболе. В частности, он представляет интересы нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Чемпионат"