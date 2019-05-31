Дивеев рассказал, как в прошлом из него пытались сделать болельщика "Зенита"

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как в прошлом из него пытались сделать болельщика петербургского "Зенита".

"В детстве болел за "Реал". Всегда нравился Роналду, когда он в Мадрид переехал — ушел с головой в клуб. Криш — не кумир, но любимый игрок. До сих пор, в 34 года он в порядке.

В России не болел ни за кого. Когда "Зенит" впервые стал чемпионом, кто-то из родственников мне привез шарф. Но болельщиком так и не стал", - цитирует Дивеева Sport24.ru.
Теги: Дивеев Зенит Роналду Реал
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