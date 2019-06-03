Руслан Камболов подарил сестре Porsche за более чем 60 тысяч долларов

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов подарил своей сестре автомобиль Porsche Macan.

Стоимость данного автомобиля начинается от 63 тысяч долларов.

"Мадина, привет. Это тебе подарок от меня, езди на здоровье. Чтобы эта машина принесла тебе удачи, счастья. Ты пока ещё не догадываешься, какой сюрприз тебя ждёт. Я тебя очень сильно люблю", - сказал Камболов.

Теги: Камболов Рубин
Сегодня, 21:12
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