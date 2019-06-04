Семак и Туктамышева вошли в список самых знаменитых людей Петербурга
Главный тренер футбольной команды "Зенит" Сергей Семак и российская фигуристка Елизавета Туктамышева вошли в список самых знаменитых людей Петербурга. Премия "Топ-50" организована журналом "Собака.ру".
43-летний тренер и 22-летняя фигуристка вошли в число победителей премии в номинации "Медиа-лидеры". Лауреатов в этой номинации объявила телеведущая Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего "Зенита" Александра Кержакова.
Ежегодная премия "Топ-50" вручается самым достойным жителям Петербурга в десяти номинациях: "Кино", "Театр", "Музыка", "Искусство", "Мода", "Книги", "Бизнес", "Наука и Жизнь", "Урбанистика" и "Медиа-лидеры".
Семака на сайте премии описывают так: "Первый за многие годы отечественный наставник градообразующей футбольной команды Петербурга вступил в прямое общение с болельщиками в соцсетях, транслируя смыслы и объясняя ходы тренерского штаба, и привел клуб к статусу лучшей команды страны. "Зенит" — чемпион!"
А это описание Туктамышевой: "Самая обсуждаемая в интернете российская спортсменка стала победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию в произвольной программе. Елизавета уверенно формирует новые стандарты фигурного катания и меняет образ спортсмена в общественном сознании".
Sport24.ru
43-летний тренер и 22-летняя фигуристка вошли в число победителей премии в номинации "Медиа-лидеры". Лауреатов в этой номинации объявила телеведущая Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего "Зенита" Александра Кержакова.
Ежегодная премия "Топ-50" вручается самым достойным жителям Петербурга в десяти номинациях: "Кино", "Театр", "Музыка", "Искусство", "Мода", "Книги", "Бизнес", "Наука и Жизнь", "Урбанистика" и "Медиа-лидеры".
Семака на сайте премии описывают так: "Первый за многие годы отечественный наставник градообразующей футбольной команды Петербурга вступил в прямое общение с болельщиками в соцсетях, транслируя смыслы и объясняя ходы тренерского штаба, и привел клуб к статусу лучшей команды страны. "Зенит" — чемпион!"
А это описание Туктамышевой: "Самая обсуждаемая в интернете российская спортсменка стала победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию в произвольной программе. Елизавета уверенно формирует новые стандарты фигурного катания и меняет образ спортсмена в общественном сознании".
Sport24.ru