Роман Асхабадзе: "Краснодар" правильно поступил, продав Смолова

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе поделился мнением о продаже "Краснодаром" Федора Смолова в "Локомотив".– С уходом Смолова такого игрока в "Краснодаре" действительно не нашлось. Но давайте посмотрим в турнирную таблицу. Весной "быки" бились чуть ли не за чемпионство. О чем это говорит?– Совершенно верно. Не катастрофа. Не забывайте, что "Краснодар" еще и на его трансфере заработал хорошие деньги. Его уход не сказался на игре, команда показала лучший спортивный результат в своей истории. Так что все было сделано правильно.– Есть ребята, которые прогрессируют. Игнатьев, например. С Ари продлили контракт. То есть тренер может варьировать линию атаки.