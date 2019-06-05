Магомед Адиев: "Рубин"? До конкретики не дошло
Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что не получал предложения занять пост наставника "Рубина".
— Пост главного тренера освободился в "Рубине". Правда, что с вами уже говорили представители казанского клуба?
— На определенном этапе до меня доходили разговоры, что что-то может получиться, но до конкретики не дошло.
— Значит, предложения от "Рубина" у вас нет?
— Верно.
"Спорт-Экспресс"
— Пост главного тренера освободился в "Рубине". Правда, что с вами уже говорили представители казанского клуба?
— На определенном этапе до меня доходили разговоры, что что-то может получиться, но до конкретики не дошло.
— Значит, предложения от "Рубина" у вас нет?
— Верно.
"Спорт-Экспресс"