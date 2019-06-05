Магомед Адиев: "Рубин"? До конкретики не дошло

Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что не получал предложения занять пост наставника "Рубина".

— Пост главного тренера освободился в "Рубине". Правда, что с вами уже говорили представители казанского клуба?

— На определенном этапе до меня доходили разговоры, что что-то может получиться, но до конкретики не дошло.

— Значит, предложения от "Рубина" у вас нет?

— Верно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Адиев РУбин
Сегодня, 00:32
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