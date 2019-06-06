Виталий Мутко: если Федун уйдёт, "Спартак" отправится в первый дивизион

Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился мнением о работе владельца московского "Спартака" Леонида Федуна.

"Спартак" сколько шёл, строил, но сейчас он 10 млрд в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает. Каждый год. А его все "мочат". Может, он где-то и неправильно управляет, но нужно понимать – если он завтра уйдёт, этот клуб пойдёт в первый дивизион. Кто-то хочет купить – пусть пойдёт и купит", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Федун Спартак
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