Погребняк и Фидлер подписали с "Уралом" новые контракты

Полузащитник "Урала" Артем Фидлер и нападающий Павел Погребняк подписали новые однолетние контракты с клубом.

Соглашения будут действовать до конца следующего сезона.

Теги: Погребняк Урал Фидлер
Сегодня, 15:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама