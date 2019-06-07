Погребняк и Фидлер подписали с "Уралом" новые контракты

??ОФИЦИАЛЬНО:#ФКУрал продлил контракты с Артемом Фидлером и Павлом Погребняком??

??Соглашения рассчитаны на один год и будут действовать до конца сезона-2019/20.

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