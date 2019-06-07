Погребняк и Фидлер подписали с "Уралом" новые контракты
Полузащитник "Урала" Артем Фидлер и нападающий Павел Погребняк подписали новые однолетние контракты с клубом.
Соглашения будут действовать до конца следующего сезона.
Соглашения будут действовать до конца следующего сезона.
??ОФИЦИАЛЬНО:#ФКУрал продлил контракты с Артемом Фидлером и Павлом Погребняком??— ФК Урал (@FCURAL) June 7, 2019
??Соглашения рассчитаны на один год и будут действовать до конца сезона-2019/20.
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