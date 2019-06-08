Без неприятных сюрпризов. Россия обновила рекорд, уничтожив Сан-Марино

Головина и Дзюбу мордва встретила теплее всех #РоссияСанМарино pic.twitter.com/qGv9LYEheE

Я тоже беспокоюсь за ребят. Первые 15 мин после перерыва будут решающими. Держаться... https://t.co/IixE9hyOIA