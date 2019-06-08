Без неприятных сюрпризов. Россия обновила рекорд, уничтожив Сан-Марино
Автором исторического восьмого мяча стал Фёдор Смолов, а Дзюба оформил покер. О самой крупной победе в истории сборной, простоявшем весь матч на месте Гильерме и эпичном забеге болельщика.
Несмотря на то, что в третьем туре квалификации на Евро сборная России играла против совсем уж откровенного карлика (у Сан-Марино худший рейтинг ФИФА, ни одного забитого мяча за почти два года, а в истории всего одна победа), Саранск из-за предстоящего матча национальной команды стоял на ушах. Атмосфера в городе вполне напоминала тот праздник, который творился год назад во время Чемпионата мира. Как иначе – сборная приехала сюда в первый раз.
Организаторы этот интерес старательно подогревали. Например, накануне встречи наши футбольные легенды Тихонов, Хлестов и Пименов сыграли в футбол с болельщиками. Получилось бодро
Не подкачал и предматчевый приём. Особенно тепло – неудивительно – фанаты встречали Головина и Дзюбу
А ещё заготовили перф
С полной серьёзностью к игре против Сан-Марино подошёл и Черчесов. Облегчённого состава наш противник не дождался. Место в воротах занял основной голкипер сборной Гильерме, на поле оказались все лидеры. Про Головина и Дзюбу сказали, но в старте вышли и Джикия, и Антон Миранчук, который провёл роскошный сезон, и Фернандес.
Не откладывай на второй тайм то, что можно сделать в первом
Сборная России моментально взвинтила темп. Очевидно, команда не хотела недоразумений, поэтому старалась оформить задел сразу. Первые 15 минут наши владели мячом практически 90 процентов, но при этом нанесли только один удар в створ. Остальные выстрелы шли мимо.
У соперников было два нервных выноса, за которые они пытались зацепиться, но защитники уверенно подчищали. Большую часть времени игроки Сан-Марино топтались в собственной штрафной и спасались только количеством игроков на небольшой площади.
Ну ладно, мы сами
Играть против Сан-Марино нашим игрокам было и так не слишком тяжело. Но защитник Микеле Чеволи решил помочь, подставился под удар Головина и (ненарочно, конечно) переправил мяч в свои ворота.
И после этого поскакало...
Снова Головин и Чеволи, а дальше контрольные в голову
Через четыре минуты снова отличился Головин. Он вырывался к воротам, но его откровенно сбил Чеволи. На самом деле, нарушение было до штрафной, но VAR в отборе к Евро пока нет – и Дзюба удвоил преимущество с одиннадцатиметрового.
До конца перерыва было ещё два забитых мяча. Отличились Кудряшов и Антон Миранчук. Сан-Марино сопротивлялось после нескольких пропущенных настолько плохо, что всё это напоминало избиение трупа.
Болельщики в интернете забавлялись над тем, насколько легко всё получается у национальной команды. Не промолчал и Василий Уткин
Особенно смеялись над занятостью в этой игре вратаря Гильерме
Игра во втором тайме существенно успокоилась. Россияне больше не наседали так активно, хотя и продолжали атаковать. Да и рискнул бы кто-нибудь стоять на своей половине поля, когда на бровке требовательный Черчесов, а на трибунах – ни одного свободного места?
Правда, и болельщики успокоились. Это чувствовалось и через телевизор.
Маленький вопрос к Черчесову
Главный тренер сделал сразу две замены. Убрал с игры обоих Миранчуков и отправил в бой Ионова и Смолова. Хотя нам, конечно, хотелось бы увидеть в деле Николая Комличенко, которого впервые вызвали в национальную команду. Но его Черчесов не включил даже в заявку на матч. Сейчас остаётся надеяться, что приберёг для Кипра.
Зато дебютировал Баринов. Для него игра против Сан-Марино стала первой в футболке сборной.
Как и в первом тайме
Полтайма нападающие нашей команды молчали, а потом забил Дзюба. После этого был ещё один пенальти – за игру внутри штрафной Витайоли рукой. На этот раз Артём не реализовал одиннадцатиметровый (про игру вратаря Бенедеттини стоит сказать отдельно - он выгодно отличался от своих партнёров), но добил мяч в ворота. А затем отличился Смолов. Рекорд сборной был повторен (в 1995 наша команда установила его против того же Сан-Марино, победив 7:0).
На поле, кстати, ещё выбежал болельщик. Он, к сожалению, оказался не женщиной и, слава Богу, был не в купальнике. Но забег получился весёлым
Рекорд обновлён!
Восьмой гол забил Фёдор Смолов. Так крупно в официальных встречах наша национальная команда ещё не побеждала. И ладно, что матч больше всего напоминал избиение (у Сан-Марино так и не случилось ни одного удара). По-другому такие достижение не фиксируются.
Казалось, можно ведь и закончить на этом, но команда Черчесова пощады не знала. Девятый гол оформил Дзюба (это был покер). На этом и порешили – сборная Сан-Марино и так пережила слишком многое.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Несмотря на то, что в третьем туре квалификации на Евро сборная России играла против совсем уж откровенного карлика (у Сан-Марино худший рейтинг ФИФА, ни одного забитого мяча за почти два года, а в истории всего одна победа), Саранск из-за предстоящего матча национальной команды стоял на ушах. Атмосфера в городе вполне напоминала тот праздник, который творился год назад во время Чемпионата мира. Как иначе – сборная приехала сюда в первый раз.
Организаторы этот интерес старательно подогревали. Например, накануне встречи наши футбольные легенды Тихонов, Хлестов и Пименов сыграли в футбол с болельщиками. Получилось бодро
Не подкачал и предматчевый приём. Особенно тепло – неудивительно – фанаты встречали Головина и Дзюбу
Головина и Дзюбу мордва встретила теплее всех #РоссияСанМарино pic.twitter.com/qGv9LYEheE— Михаил А.Гончаров (@mlgoncharov) June 8, 2019
А ещё заготовили перф
С полной серьёзностью к игре против Сан-Марино подошёл и Черчесов. Облегчённого состава наш противник не дождался. Место в воротах занял основной голкипер сборной Гильерме, на поле оказались все лидеры. Про Головина и Дзюбу сказали, но в старте вышли и Джикия, и Антон Миранчук, который провёл роскошный сезон, и Фернандес.
Не откладывай на второй тайм то, что можно сделать в первом
Сборная России моментально взвинтила темп. Очевидно, команда не хотела недоразумений, поэтому старалась оформить задел сразу. Первые 15 минут наши владели мячом практически 90 процентов, но при этом нанесли только один удар в створ. Остальные выстрелы шли мимо.
У соперников было два нервных выноса, за которые они пытались зацепиться, но защитники уверенно подчищали. Большую часть времени игроки Сан-Марино топтались в собственной штрафной и спасались только количеством игроков на небольшой площади.
Ну ладно, мы сами
Играть против Сан-Марино нашим игрокам было и так не слишком тяжело. Но защитник Микеле Чеволи решил помочь, подставился под удар Головина и (ненарочно, конечно) переправил мяч в свои ворота.
И после этого поскакало...
Снова Головин и Чеволи, а дальше контрольные в голову
Через четыре минуты снова отличился Головин. Он вырывался к воротам, но его откровенно сбил Чеволи. На самом деле, нарушение было до штрафной, но VAR в отборе к Евро пока нет – и Дзюба удвоил преимущество с одиннадцатиметрового.
До конца перерыва было ещё два забитых мяча. Отличились Кудряшов и Антон Миранчук. Сан-Марино сопротивлялось после нескольких пропущенных настолько плохо, что всё это напоминало избиение трупа.
Болельщики в интернете забавлялись над тем, насколько легко всё получается у национальной команды. Не промолчал и Василий Уткин
Я тоже беспокоюсь за ребят. Первые 15 мин после перерыва будут решающими. Держаться... https://t.co/IixE9hyOIA— Василий Уткин (@radioutkin) June 8, 2019
Особенно смеялись над занятостью в этой игре вратаря Гильерме
#РоссияСанМарино pic.twitter.com/3ApZLA6maC— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 8, 2019
Игра во втором тайме существенно успокоилась. Россияне больше не наседали так активно, хотя и продолжали атаковать. Да и рискнул бы кто-нибудь стоять на своей половине поля, когда на бровке требовательный Черчесов, а на трибунах – ни одного свободного места?
Правда, и болельщики успокоились. Это чувствовалось и через телевизор.
Маленький вопрос к Черчесову
Главный тренер сделал сразу две замены. Убрал с игры обоих Миранчуков и отправил в бой Ионова и Смолова. Хотя нам, конечно, хотелось бы увидеть в деле Николая Комличенко, которого впервые вызвали в национальную команду. Но его Черчесов не включил даже в заявку на матч. Сейчас остаётся надеяться, что приберёг для Кипра.
Зато дебютировал Баринов. Для него игра против Сан-Марино стала первой в футболке сборной.
Как и в первом тайме
Полтайма нападающие нашей команды молчали, а потом забил Дзюба. После этого был ещё один пенальти – за игру внутри штрафной Витайоли рукой. На этот раз Артём не реализовал одиннадцатиметровый (про игру вратаря Бенедеттини стоит сказать отдельно - он выгодно отличался от своих партнёров), но добил мяч в ворота. А затем отличился Смолов. Рекорд сборной был повторен (в 1995 наша команда установила его против того же Сан-Марино, победив 7:0).
На поле, кстати, ещё выбежал болельщик. Он, к сожалению, оказался не женщиной и, слава Богу, был не в купальнике. Но забег получился весёлым
Бегуна из Саранска накрыли со спины. Не по-пацански. pic.twitter.com/B9ep9MQTjX— Daniil Borozdin ? (@fryazh_) June 8, 2019
Рекорд обновлён!
Восьмой гол забил Фёдор Смолов. Так крупно в официальных встречах наша национальная команда ещё не побеждала. И ладно, что матч больше всего напоминал избиение (у Сан-Марино так и не случилось ни одного удара). По-другому такие достижение не фиксируются.
Казалось, можно ведь и закончить на этом, но команда Черчесова пощады не знала. Девятый гол оформил Дзюба (это был покер). На этом и порешили – сборная Сан-Марино и так пережила слишком многое.
Григорий Каленов, Rusfootball.info