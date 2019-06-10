Сергей Семак женится после матча со "Спартаком"

Невеста главного тренера "Зенита" Анна Семак в своем инстаграме ответила на вопрос, когда состоится свадьба с ее возлюбленным,."3 сентября", - ответила Анна в комментариях.Получается, что свадьба пройдет через два дня после принципиального матча сине-бело-голубых с московским "Спартаком". Встречу состоится 1-го сентября.