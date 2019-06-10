Прыгунья Конева о ЗМС футболистам: почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так?

Серебряный призер чемпионата мира в тройном прыжке Екатерина Конева высказалась о вручении ЗМС футболистам сборной России за выход в 1/4 финала ЧМ-2018.– Я действительно не понимаю: почему, когда мы выступали, все радовались победам, а сейчас, когда у некоторых нет допуска, все попрятались, как будто так и надо. Мне, допустим, было очень обидно, когда футболистам дали звания "Заслуженных мастеров спорта".[b][/b]– Лично мне, чтобы получить это звание, нужно было выиграть Универсиаду, чемпионат Европы, чемпионат мира... Я долго собирала документы, их рассматривали, и только потом мне дали эту корочку.Все ребята-спортсмены, с кем я общалась, и не только из легкой атлетики, были возмущены, что футболисты получили ЗМС. Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так?