Прыгунья Конева о ЗМС футболистам: почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так?
Серебряный призер чемпионата мира в тройном прыжке Екатерина Конева высказалась о вручении ЗМС футболистам сборной России за выход в 1/4 финала ЧМ-2018.
– Я действительно не понимаю: почему, когда мы выступали, все радовались победам, а сейчас, когда у некоторых нет допуска, все попрятались, как будто так и надо. Мне, допустим, было очень обидно, когда футболистам дали звания "Заслуженных мастеров спорта".
– При чем тут футболисты?[b][/b]
– Лично мне, чтобы получить это звание, нужно было выиграть Универсиаду, чемпионат Европы, чемпионат мира... Я долго собирала документы, их рассматривали, и только потом мне дали эту корочку.
Все ребята-спортсмены, с кем я общалась, и не только из легкой атлетики, были возмущены, что футболисты получили ЗМС. Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так?
"Спорт-Экспресс"
– Я действительно не понимаю: почему, когда мы выступали, все радовались победам, а сейчас, когда у некоторых нет допуска, все попрятались, как будто так и надо. Мне, допустим, было очень обидно, когда футболистам дали звания "Заслуженных мастеров спорта".
– При чем тут футболисты?[b][/b]
– Лично мне, чтобы получить это звание, нужно было выиграть Универсиаду, чемпионат Европы, чемпионат мира... Я долго собирала документы, их рассматривали, и только потом мне дали эту корочку.
Все ребята-спортсмены, с кем я общалась, и не только из легкой атлетики, были возмущены, что футболисты получили ЗМС. Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так?
"Спорт-Экспресс"