Отец Дзагоева прокомментировал слухи об интересе мексиканского "Тигреса"

Отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева Тарел рассказал, что его сын сейчас находится в Москве, сообщает "Комсомольская правда".

Тарел отметил, что полузащитник ничего не рассказывал ему о своем будущем.

"Алан сейчас в Москве. Подробности про свою будущую спортивную карьеру он не сообщал", - цитирует Тарела Дзагоева "Комсомольская правда".
Теги: Дзагоев Тигрес ЦСКА
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