Отец Дзагоева прокомментировал слухи об интересе мексиканского "Тигреса"
Отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева Тарел рассказал, что его сын сейчас находится в Москве, сообщает "Комсомольская правда".
Тарел отметил, что полузащитник ничего не рассказывал ему о своем будущем.
"Алан сейчас в Москве. Подробности про свою будущую спортивную карьеру он не сообщал", - цитирует Тарела Дзагоева "Комсомольская правда".
Тарел отметил, что полузащитник ничего не рассказывал ему о своем будущем.
"Алан сейчас в Москве. Подробности про свою будущую спортивную карьеру он не сообщал", - цитирует Тарела Дзагоева "Комсомольская правда".