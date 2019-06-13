Геннадий Орлов: Кокорин и Мамаев уже отсидели. Куда больше?
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации, в которой оказались нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.
"Они уже меру своего наказания, на мой взгляд, исчерпали. Куда уже больше? Их ославили, они уже отсидели. Они уже отсидели 8 месяцев. Я бы очень хотел, чтобы их отпустили. Но это судьи решают", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
Sport24.ru
"Они уже меру своего наказания, на мой взгляд, исчерпали. Куда уже больше? Их ославили, они уже отсидели. Они уже отсидели 8 месяцев. Я бы очень хотел, чтобы их отпустили. Но это судьи решают", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
Sport24.ru