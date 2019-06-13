Давид Трезеге: "Зенит" – один из европейских грандов

Экс-нападающий "Ювентуса" Давид Трезеге прокомментировал ситуацию с полузащитником "Зенита" Клаудио Маркизио.

– Вы посол "Ювентуса". Удивились, узнав о переходе Маркизио в "Зенит"?

– Российский футбол сильно изменился в последнее время, амбиции ведущих клубов растут – полагаю, это убедило Клаудио выбрать такое направление для продолжения карьеры.

"Зенит" – один из европейских грандов, взял золото в этом году, в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, заслуживает большого уважения. Так что Маркизио, которому было важно поддерживать высокий уровень игры и продолжать завоевывать титулы, сделал правильный выбор.

– Болельщики "Зенита" не слишком довольны им – он пока больше ходит по музеям и рекламирует кофе.

– Тяжело давать оценку тому, о чем я не в курсе – в "Юве", где мы были партнерами, я знал Клаудио как первоклассного профессионала. Но если у фанатов сложилось такое мнение – что же, нужно становиться лучше и всем все доказывать на поле.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Трезеге Маркизио Зенит
Сегодня, 08:10
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