Давид Трезеге: "Зенит" – один из европейских грандов

Экс-нападающий "Ювентуса" Давид Трезеге прокомментировал ситуацию с полузащитником "Зенита" Клаудио Маркизио.– Российский футбол сильно изменился в последнее время, амбиции ведущих клубов растут – полагаю, это убедило Клаудио выбрать такое направление для продолжения карьеры."Зенит" – один из европейских грандов, взял золото в этом году, в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, заслуживает большого уважения. Так что Маркизио, которому было важно поддерживать высокий уровень игры и продолжать завоевывать титулы, сделал правильный выбор.– Тяжело давать оценку тому, о чем я не в курсе – в "Юве", где мы были партнерами, я знал Клаудио как первоклассного профессионала. Но если у фанатов сложилось такое мнение – что же, нужно становиться лучше и всем все доказывать на поле.