Марко Трабукки: Еременко отказался от двух более выгодных предложений ради "Ростова"
Марко Трабукки, агент полузащитника "Ростова" Романа Еременко, прокомментирова подписание футболиста нового контракта с клубом.
— На сколько сложными были переговоры с "Ростовом" о продлении контракта Романа?
— Переговоры не были сложными. Президент "Ростова" и Роман решили все сами буквально за полчаса.
— Теплые отношения с Карпиным повлияли на это решение?
— Это самое важное, но дело тут не только в теплых отношениях. Понимание футбола тренером также стало одной из причин.
— Были ли другие клубы, которые хотели заполучить Романа в ходе нынешнего трансферного окна?
— Было три других клуба, которые интересовались Еременко, но Роман принял решение остаться в "Ростове". Он отказался от этих предложений, хотя два клуба предлагали были более выгодные условия в финансовом плане.
— Вас это не удивило?
— Очень удивило.
— Можно ли сказать, что Роман готов завершить карьеру в "Ростове"?
— Учитывая отношение и щедрость в адрес Романа со стороны президента клуба Арташеса Арутюнянца, думаю, что можно сказать и так.
Sport24
— На сколько сложными были переговоры с "Ростовом" о продлении контракта Романа?
— Переговоры не были сложными. Президент "Ростова" и Роман решили все сами буквально за полчаса.
— Теплые отношения с Карпиным повлияли на это решение?
— Это самое важное, но дело тут не только в теплых отношениях. Понимание футбола тренером также стало одной из причин.
— Были ли другие клубы, которые хотели заполучить Романа в ходе нынешнего трансферного окна?
— Было три других клуба, которые интересовались Еременко, но Роман принял решение остаться в "Ростове". Он отказался от этих предложений, хотя два клуба предлагали были более выгодные условия в финансовом плане.
— Вас это не удивило?
— Очень удивило.
— Можно ли сказать, что Роман готов завершить карьеру в "Ростове"?
— Учитывая отношение и щедрость в адрес Романа со стороны президента клуба Арташеса Арутюнянца, думаю, что можно сказать и так.
Sport24