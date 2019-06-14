Марко Трабукки: Еременко отказался от двух более выгодных предложений ради "Ростова"

Марко Трабукки, агент полузащитника "Ростова" Романа Еременко, прокомментирова подписание футболиста нового контракта с клубом.

— На сколько сложными были переговоры с "Ростовом" о продлении контракта Романа?

— Переговоры не были сложными. Президент "Ростова" и Роман решили все сами буквально за полчаса.

— Теплые отношения с Карпиным повлияли на это решение?

— Это самое важное, но дело тут не только в теплых отношениях. Понимание футбола тренером также стало одной из причин.

— Были ли другие клубы, которые хотели заполучить Романа в ходе нынешнего трансферного окна?

— Было три других клуба, которые интересовались Еременко, но Роман принял решение остаться в "Ростове". Он отказался от этих предложений, хотя два клуба предлагали были более выгодные условия в финансовом плане.

— Вас это не удивило?

— Очень удивило.

— Можно ли сказать, что Роман готов завершить карьеру в "Ростове"?

— Учитывая отношение и щедрость в адрес Романа со стороны президента клуба Арташеса Арутюнянца, думаю, что можно сказать и так.

Sport24
Теги: Трабукки Еременко Ростов
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