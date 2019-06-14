Марко Трабукки: Еременко отказался от двух более выгодных предложений ради "Ростова"

Марко Трабукки, агент полузащитника "Ростова" Романа Еременко, прокомментирова подписание футболиста нового контракта с клубом.— Переговоры не были сложными. Президент "Ростова" и Роман решили все сами буквально за полчаса.— Это самое важное, но дело тут не только в теплых отношениях. Понимание футбола тренером также стало одной из причин.— Было три других клуба, которые интересовались Еременко, но Роман принял решение остаться в "Ростове". Он отказался от этих предложений, хотя два клуба предлагали были более выгодные условия в финансовом плане.— Очень удивило.— Учитывая отношение и щедрость в адрес Романа со стороны президента клуба Арташеса Арутюнянца, думаю, что можно сказать и так.