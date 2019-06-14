Глава медштаба "Спартака": Рассказов, Глушаков и остальные готовы начать сбор в общей группе

Глава медицинского штаба "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о состоянии травмированных футболистов перед сбором.– Все по стандарту. Надеюсь, что все будут в порядке. По предварительной информации, проблем никаких нет у футболистов. Сейчас пройдем обследование, посмотрим. Сегодня должны быть все, за исключением сборников Джикии и Зобнина, они присоединятся к команде 20-го. Просто по времени ребята разбиты, чтобы столпотворения не было. Здесь уже Луиз Адриану, Джано, сейчас будут подъезжать остальные.– Обследование пройдут все футболисты, которые принадлежат "Спартаку".– Конечно. во время матчей любых сборных мы сильно переживаем. Стараемся следить за всеми сборниками. Но все обошлось, слава богу. Нам сразу поступила информация от медицинского штаба сборной, что ничего не случилось.– Коля восстановился, должен начать в общей группе тренироваться с первого дня сбора. Реброву нужно несколько дней индивидуальных занятий и он тоже будет готов. Все ребята, которые у нас выходят на тренировочный процесс, готовы тренироваться полноценно. В том числе и Глушаков.