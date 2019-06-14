Алексей Ребко завершил карьеру
Бывший футболист "Спартака" и бывший полузащитник сборной России Алексей Ребко завершил профессиональную карьеру футболиста.
"Я принял решение завершить свою футбольную карьеру в связи с травмами, которые мешают продолжить профессиональную карьеру футболиста. Я не ухожу из футбола, сейчас я поступаю на тренерские курсы в ВШТ и надеюсь стать тренером", - цитирует Ребко Sport24.ru.
"Я принял решение завершить свою футбольную карьеру в связи с травмами, которые мешают продолжить профессиональную карьеру футболиста. Я не ухожу из футбола, сейчас я поступаю на тренерские курсы в ВШТ и надеюсь стать тренером", - цитирует Ребко Sport24.ru.