Алексей Ребко завершил карьеру

Бывший футболист "Спартака" и бывший полузащитник сборной России Алексей Ребко завершил профессиональную карьеру футболиста.

"Я принял решение завершить свою футбольную карьеру в связи с травмами, которые мешают продолжить профессиональную карьеру футболиста. Я не ухожу из футбола, сейчас я поступаю на тренерские курсы в ВШТ и надеюсь стать тренером", - цитирует Ребко Sport24.ru.
Теги: Ребко Спартак
Сегодня, 12:04
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