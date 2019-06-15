Златко Далич: почему бы не стать тренером какого-то российского клуба, особенно в Москве или Петербурге?
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич не исключает, что может продолжить карьеру в России.
"Я связан со сборной Хорватии (контракт истекает летом 2020 года.), поэтому об этом не думал. Но почему бы не стать тренером какого-то российского клуба, особенно в Москве или Санкт-Петербурге? Ваша лига становится все сильней и сильней", - цитирует Далича ТАСС.
"Я связан со сборной Хорватии (контракт истекает летом 2020 года.), поэтому об этом не думал. Но почему бы не стать тренером какого-то российского клуба, особенно в Москве или Санкт-Петербурге? Ваша лига становится все сильней и сильней", - цитирует Далича ТАСС.