Златко Далич: почему бы не стать тренером какого-то российского клуба, особенно в Москве или Петербурге?

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич не исключает, что может продолжить карьеру в России.

"Я связан со сборной Хорватии (контракт истекает летом 2020 года.), поэтому об этом не думал. Но почему бы не стать тренером какого-то российского клуба, особенно в Москве или Санкт-Петербурге? Ваша лига становится все сильней и сильней", - цитирует Далича ТАСС.
Теги: Далич Сборная Хорватии
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