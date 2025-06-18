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Бителло: уверен, что Карпин хороший тренер. Он работает в сборной России и поможет нам

Полузащитник "Динамо" Бителло высказался о работе с Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Динамо"
"Я только начал тренироваться с Карпиным, но я уверен, что он хороший тренер. Он работает в сборной России и поможет нам", - цитирует Бителло ТАСС.

13 июня московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России, ранее Карпин был главным тренером "Ростова".

По итогам минувшего сезона бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30 турах.

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