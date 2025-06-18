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В "Динамо" рассказали о восстановлении Константина Тюкавина после травмы

Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал о процессе восстановления Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Ещё весной говорил, что у Кости Тюкавина всё идёт по плану. Как и планировали, придерживаемся возвращения в сентябре. Его восстановление проходит по оптимистичному сценарию", - цитирует Родионова "Чемпионат".

Напомним, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1). У форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Ранее футболист продлил контракт с бело-голубыми до лета 2030 года.

По итогам сезона-2024/2025 "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 баллов в 30 турах. Новым главным тренером команда стал Валерий Карпин.

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