"Ещё весной говорил, что у Кости Тюкавина всё идёт по плану. Как и планировали, придерживаемся возвращения в сентябре. Его восстановление проходит по оптимистичному сценарию", - цитирует Родионова "Чемпионат".
Напомним, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1). У форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Ранее футболист продлил контракт с бело-голубыми до лета 2030 года.
По итогам сезона-2024/2025 "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 баллов в 30 турах. Новым главным тренером команда стал Валерий Карпин.
В "Динамо" рассказали о восстановлении Константина Тюкавина после травмы
Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал о процессе восстановления Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"