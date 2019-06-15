Болельщики "Локо" признали Антона Миранчука лучшим игроком сезона

Официальный сайт клуба сообщает, что Антон Миранчук стал лучшим игроком команды в прошедшем по версии болельщиков:


- Завершено голосование за лучшего футболиста «Локомотива» в сезоне-2018/19.

Победу одержал Антон Миранчук, за которого проголосовали 10 511 человек или 55,78%. В минувшем сезоне Антон стал лучшим бомбардиром «Локомотива», забив 16 мячей. Кроме того, на счету Миранчука три голевые передачи.

На втором месте – Гжегож Крыховяк – 1988 голосов или 10,55%. На третьем – Маринато Гилерме – 1817 голосов или 9,64%, - говорится в обращении.

Антон Миранчук стал лучшим бомбардиром своей команды в сезоне 2018/2019. На его счету 16 забитых мячей.
Теги: Локомотив Миранчук Ан.
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