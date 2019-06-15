Вартапетов снял видео в поддержку Глушакова
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов в своём Инстаграме выложил видео в поддержку капитана команды Дениса Глушакова. В ролике Вартапетов и члены его семьи поворачиваются к камере спинами в футболках с восьмым номером и фамилией Глушаков.
К видео Вартапетов приложил цитату французского драматурга Мольера:
«На свете нет лекарства против клеветы.
Нам надо честно жить и презирать злословье,
А сплетники пускай болтают на здоровье».
К видео Вартапетов приложил цитату французского драматурга Мольера:
«На свете нет лекарства против клеветы.
Нам надо честно жить и презирать злословье,
А сплетники пускай болтают на здоровье».