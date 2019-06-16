Ринат Билялетдинов: у Камболова хорошие шансы закрепиться в "Краснодаре"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал переход Руслана Камболова в "Краснодар".

"С учетом ухода Каборе и травмы Юрия Газинского напрашивалось усиление позиции в центре поля. Поэтому приобретение Руслана – хорошая сделка для "Краснодара". Купить игрока с российским паспортом, который вызывается в сборную, это удача. Думаю, что у Камболова хорошие шансы закрепиться в клубе", – цитируют Билялетдинова "Известия".
Теги: Билялетдинов Р. Камболов Краснодар
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