Алексей Сорокин - о Платини: задержан в связи с расследованием" - странная формулировка
Член совета ФИФА, бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке чемпионата мира—2018 Алексей Сорокин прокомментировал задержание Мишеля Платини по делу о коррупции. Отмечается, что Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.
"Пока по поводу ареста Платини не было официального заявления, мы всё знаем только из прессы, поэтому правовую оценку этой новости дать сложно. Информации очень мало. "Задержан в связи с расследованием" — эта формулировка выглядит странно", - цитирует Сорокина "Чемпионат.сом".
"Пока по поводу ареста Платини не было официального заявления, мы всё знаем только из прессы, поэтому правовую оценку этой новости дать сложно. Информации очень мало. "Задержан в связи с расследованием" — эта формулировка выглядит странно", - цитирует Сорокина "Чемпионат.сом".