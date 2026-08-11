Ранее появлялась информация, что красно-белые якобы готовы заплатить за вингера 8 млн евро с учётом бонусов, однако эти сведения были опровергнуты.
По данным журналиста Ивана Карпова в его телеграм-канале, предложение московского клуба составляло четыре млн евро. Грозненцев эта сумма не устроила - за Самородова они рассчитывают получить не менее 10 млн евро. После этого обсуждение возможной сделки между клубами прекратилось.
"Ахмат" назвал "Спартаку" цену за Самородова - источник
"Спартак" не ведёт переговоры с "Ахматом" по трансферу Максима Самородова.
Фото: РПЛ