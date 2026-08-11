"Ахмат" назвал "Спартаку" цену за Самородова - источник

Спартак " не ведёт переговоры с "Ахматом" по трансферу Максима Самородова.

Фото: РПЛ

Ранее появлялась информация, что красно-белые якобы готовы заплатить за вингера 8 млн евро с учётом бонусов, однако эти сведения были опровергнуты.



По данным журналиста Ивана Карпова в его телеграм-канале, предложение московского клуба составляло четыре млн евро. Грозненцев эта сумма не устроила - за Самородова они рассчитывают получить не менее 10 млн евро. После этого обсуждение возможной сделки между клубами прекратилось.

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