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ПАОК приблизился к трансферу защитника "Зенита" - источник

Ваня Дркушич может в ближайшее время покинуть "Зенит" и продолжить карьеру в ПАОКе.
Фото: ФК "Зенит"
Петербургский и греческий клубы приблизились к договорённости по переходу 26-летнего защитника.

По информации "РБ Спорт", стороны сейчас обсуждают заключительные детали возможного трансфера. После их согласования Дркушич сможет перебраться в чемпионат Греции.

Словенский футболист в общей сложности провёл за "Зенит" 46 матчей и не отметился результативными действиями. Его трансферная стоимость оценивается в 5 млн евро.

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