Петербургский и греческий клубы приблизились к договорённости по переходу 26-летнего защитника.
По информации "РБ Спорт", стороны сейчас обсуждают заключительные детали возможного трансфера. После их согласования Дркушич сможет перебраться в чемпионат Греции.
Словенский футболист в общей сложности провёл за "Зенит" 46 матчей и не отметился результативными действиями. Его трансферная стоимость оценивается в 5 млн евро.
ПАОК приблизился к трансферу защитника "Зенита" - источник
Ваня Дркушич может в ближайшее время покинуть "Зенит" и продолжить карьеру в ПАОКе.
Фото: ФК "Зенит"