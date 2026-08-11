72-летний депутат выйдет в стартовом составе "Динамо" СПб на матч Кубка России

"Рекорду быть! Михаил Иванович выведет динамовцев с капитанской повязкой на матч против "Десятки", - написано в Telegram-канале клуба.
Сегодня, 11 августа, состоится матч в рамках второго раунда Пути регионов Кубка России между "Динамо" СПб и ФК "10". Встреча пройдет на стадионе "Кировец" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Михаил Барышников является депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от "Единой России". Он станет самым возрастным футболистом в истории Кубка России.