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72-летний депутат выйдет в стартовом составе "Динамо" СПб на матч Кубка России

Депутат из "Единой России" Михаил Барышников выйдет в стартовом составе петербургского "Динамо" на матч Кубка России с ФК "10".
Фото: ФК "Динамо" СПб
"Рекорду быть! Михаил Иванович выведет динамовцев с капитанской повязкой на матч против "Десятки", - написано в Telegram-канале клуба.

Сегодня, 11 августа, состоится матч в рамках второго раунда Пути регионов Кубка России между "Динамо" СПб и ФК "10". Встреча пройдет на стадионе "Кировец" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Михаил Барышников является депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от "Единой России". Он станет самым возрастным футболистом в истории Кубка России.

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