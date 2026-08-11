По информации источника, "Спартак" предложил "Сочи" 200 миллионов рублей за вратаря Александра Дегтева, "барсы" хотят за голкипера 250 миллионов. Ожидается, что стороны договорятся в течение недели.
Дегтев выступает в составе "Сочи" с начала января 2024 года. В текущем сезоне Первой лиги голкипер провел 5 матчей, пропустил 7 голов и отыграл 1 встречу на ноль. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.
Источник: "Чемпионат"
"Спартак" близок к подписанию российского голкипера - "Чемпионат"
Фото: ФК "Сочи"