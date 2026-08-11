Матчи Скрыть

"Зенит" близок к завершению трансфера игрока "Локомотива" - Карпов

Артём Карпукас приблизился к переходу из "Локомотива" в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
Полузащитнику предстоит пройти медицинское обследование перед оформлением трансфера в петербургский клуб. По информации журналиста Ивана Карпова, медосмотр Карпукаса ожидается в конце текущей или начале следующей недели. Источник утверждает, что вопрос с переходом футболиста уже решён. Сумма сделки должна составить 6 млн евро.

После прохождения обследования Карпукас должен подписать с "Зенитом" соглашение до лета 2031 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится