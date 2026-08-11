Как сообщает в телеграм-канале журналист Иван Карпов, москвичи договорились с 21-летним футболистом о соглашении сроком на пять лет - до лета 2031 года. В случае завершения трансфера вратарь может не остаться в составе красно-белых и продолжить сезон в "Родине" на правах аренды.
Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил "Сочи" за игрока 200 млн рублей с учётом бонусов, тогда как южный клуб рассчитывает получить 250 млн.
"Спартак" согласовал пятилетний контракт с российским вратарём - источник
"Спартак" согласовал условия контракта с голкипером "Сочи" Александром Дегтевым.
Фото: ФК "Сочи"