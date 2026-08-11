По информации источника, красно-белые предлагают за Максима Самородова 6-7 миллионов евро + бонусы, общая сумма составляет 8 млн. Отмечается, что личные условия между игроком и "Спартаком" уже согласованы.
Самородов выступает в составе грозненского "Ахмата" с начала августа 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб правый вингер провел 34 матча, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
Источник: журналист Анар Ибрагимов
"Спартак" может подписать вингера из РПЛ за 8 млн евро
Московский клуб ведет переговоры по трансферу нападающего.
Фото: ФК "Ахмат"